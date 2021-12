Covid oggi Sardegna, 304 nuovi contagi: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 304 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 10.718 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 121, 6 in più di ieri. In isolamento domiciliare 4.212 persone, 127 in più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 304 ida Coronavirus insecondo ildi, 222021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 10.718 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 121, 6 in più di ieri. In isolamento domiciliare 4.212 persone, 127 in più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

