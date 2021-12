Covid oggi Russia, più di 300mila morti da inizio pandemia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In Russia sono più di 300.000 le morti confermate dall’inizio della pandemia di coronavirus. I dati ufficiali riportati dall’agenzia Tass segnalano 25.264 nuovi contagi, dopo il picco tra ottobre e novembre, e altri 1.020 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il bollettino a 10.292.983 casi dall’inizio dell’emergenza con 300.269 vittime. I casi attivi, riporta la Tass, sono 895.193. San Pietroburgo è la città in cui si è registrato il maggior numero dei contagi comunicati nelle ultime 24 ore, 2.166, seguita da Mosca, 1.904, dove però si sono registrati 81 decessi a fronte dei 60 confermati da San Pietroburgo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Insono più di 300.000 leconfermate dall’delladi coronavirus. I dati ufficiali riportati dall’agenzia Tass segnalano 25.264 nuovi contagi, dopo il picco tra ottobre e novembre, e altri 1.020 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il bollettino a 10.292.983 casi dall’dell’emergenza con 300.269 vittime. I casi attivi, riporta la Tass, sono 895.193. San Pietroburgo è la città in cui si è registrato il maggior numero dei contagi comunicati nelle ultime 24 ore, 2.166, seguita da Mosca, 1.904, dove però si sono registrati 81 decessi a fronte dei 60 confermati da San Pietroburgo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

