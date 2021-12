Covid oggi Puglia, 952 contagi: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 952 i contagi da coronavirus oggi 22 dicembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 33.337 test giornalieri. Sono 8.189 le persone attualmente positive in Puglia, 171 quelle ricoverate in area non critica, 25 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, nella Regione sono 289.194 i casi totali, 5.277.072 i test eseguiti, 274.060 le persone guarite, 6.945 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 952 ida coronavirus222021 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 33.337 test giornalieri. Sono 8.189 le persone attualmente positive in, 171 quelle ricoverate in area non critica, 25 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, nella Regione sono 289.194 i casi totali, 5.277.072 i test eseguiti, 274.060 le persone guarite, 6.945 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

