Covid oggi Lombardia | 10 569 contagi e 21 morti A Milano 4 640 casi

Sono 10.569 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 dicembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 182.427 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività del 5,7%. Dall'inizio della pandemia le vittime sono state 34.814. Negli ospedali i ricoverati sono 1.352, 45 in più da ieri, e in terapia intensiva 164, 3 in più da ieri. Sono 4.640 i nuovi casi positivi in provincia di Milano, di cui 2.054 a Milano città. A Bergamo sono 673, a Brescia 823, a Como 493, a Cremona 211, a Lecco 195, a Lodi 309, a Mantova 237, a Monza e Brianza 953, a Pavia 484, a Sondrio 98 e a Varese 775.

