Covid oggi Lazio, 2.497 contagi e 8 morti. A Roma 1.214 nuovi casi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 2.497 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.265 tamponi molecolari e 37.439 antigenici con un tasso di positività al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.214. I ricoverati sono 908 e 123 le terapie intensive occupate, 5 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 958 persone. In dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della Regione. Asl Roma 1: sono 556 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 517 i nuovi casi; Asl ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 2.497 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.265 tamponi molecolari e 37.439 antigenici con un tasso di positività al 4,1%. Icittà sono a quota 1.214. I ricoverati sono 908 e 123 le terapie intensive occupate, 5 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 958 persone. In dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della Regione. Asl1: sono 556 i; Asl2: sono 517 i; Asl ...

