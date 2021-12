Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e la diffusione della variante Omicron. Attesa per la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi in programma per domani. “L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”, ha detto il presidente del Consiglio nella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, mercoledì 222021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e la diffusione della variante Omicron. Attesa per la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi in programma per domani. “L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”, ha detto il presidente del Consiglio nella ...

