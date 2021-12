Covid oggi Italia, 36.293 contagi e 146 morti: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 36.293 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 146 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 779.303 tamponi con un tasso positività al 4,7%. Sono stati 92 i nuovi ingressi in terapia intensiva da ieri, ma il totale dei ricoverati scende di due unità. Sono 163 i ricoverati con sintomi per un totale di 8.544 persone. LAZIO – Sono 2.497 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 36.293 i nuovida Coronavirus in, 222021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 146. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 779.303 tamponi con un tasso positività al 4,7%. Sono stati 92 i nuovi ingressi in terapia intensiva da ieri, ma il totale dei ricoverati scende di due unità. Sono 163 i ricoverati con sintomi per un totale di 8.544 persone. LAZIO – Sono 2.497 i nuovida Coronavirus nel Lazio secondo ildi, 222021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 ...

