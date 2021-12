Covid oggi Italia, 36.293 contagi e 146 morti: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 36.293 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 36.293 i nuovida Coronavirus in, 222021, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

Advertising

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - OfficialASRoma : Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a… - Adnkronos : Covid, Salvini: 'L’importante è che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno'. - AroundthenbaTW : Siamo live per il consueto TEA TIME (link nei commenti). Gli argomenti di oggi: - a Los Angeles stanotte ha fatto f… - messina_oggi : Covid, nuovi casi oltre quota 36mila e 146 decessiROMA (ITALPRESS) - Ancora un nuovo balzo dei contagi in Italia da… -