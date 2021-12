Covid, oggi il via libera dell’Aifa al vaccino Novavax. Palù: «Sarà un’arma potente contro il virus» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) oggi è atteso il via libera dell’Aifa al nuovo vaccino anti Covid di Novavax. «Abbiamo un nuovo vaccino, che con tutta probabilità oggi verrà approvato dalla Cts dell’Aifa, come sempre è stato per le autorizzazioni Ema», ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, parlando di «un’ulteriore arma potente, prodotto con una diversa tecnologia». Il vaccino di Novavax, ha detto Palù a SkyTg24, «rispetto ai vaccini mRna non necessita della catena del freddo e questo è un vantaggio». «Sarà distribuito in un miliardo e mezzo di dosi, con il sistema Covax, nei paesi in via di sviluppo, cosa importante» perché «c’è una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è atteso il viaal nuovoantidi. «Abbiamo un nuovo, che con tutta probabilitàverrà approvato dalla Cts, come sempre è stato per le autorizzazioni Ema», ha detto Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, parlando di «un’ulteriore arma, prodotto con una diversa tecnologia». Ildi, ha dettoa SkyTg24, «rispetto ai vaccini mRna non necessita della catena del freddo e questo è un vantaggio». «distribuito in un miliardo e mezzo di dosi, con il sistema Covax, nei paesi in via di sviluppo, cosa importante» perché «c’è una ...

