Covid oggi Germania, oltre 45mila contagi e 510 morti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 45.659 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania, a fronte dei 51.301 di una settimana fa. I decessi da Covid-19 sono stati 510 contro i 453 di una settimana fa. L'incidenza per 100mila casi su 7 giorni scende sotto i 300 (289 casi), contro i 306,4 di ieri, i 353 di una settimana fa e i 386,5 di un mese fa. I guariti da inizio pandemia sono 5.933.400, i contagi accertati 6.878.709.

