Covid oggi Francia, 84.272 contagi e 170 morti in un giorno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Covid in Francia, 84.272 nuovi contagi in un giorno. I dati di Santé France, citati da Le Parisien, riportano anche 170 decessi e un totale di 16.118 ricoverati, di cui 3.147 in terapia intensiva. oggi il ministro della salute Olivier Veran ha previsto che si arriverà ai 100mila casi giornalieri entro la fine dell'anno.

