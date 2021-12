Covid oggi Alto Adige, 401 contagi e 2 morti: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 401 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 22 dicembre 2021, in Alto Adige. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.371 tamponi PCR e registrato 235 nuovi casi positivi. Inoltre 166 test antigenici positivi. Due i decessi che arrivano così a un totale di 1.289. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 86 mentre quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 61, 6 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e 21 i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva. I guariti totali sono 92.324 (+470). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 401 i nuovida coronavirus registrati, 222021, in. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.371 tamponi PCR e registrato 235 nuovi casi positivi. Inoltre 166 test antigenici positivi. Due i decessi che arrivano così a un totale di 1.289. I pazienti-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 86 mentre quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 61, 6 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e 21 i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva. I guariti totali sono 92.324 (+470). L'articolo proviene da Italia Sera.

