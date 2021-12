Covid oggi Abruzzo, 632 contagi e 3 morti: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 632 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.524 tamponi molecolari e 13691 test antigenici con un tasso di positività del 3.12 per cento. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.626. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 359. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.343. Sono 125 i pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica. Sono 16 le terapie intensive occupate, 3 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 7.202 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 632 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 222021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.524 tamponi molecolari e 13691 test antigenici con un tasso di positività del 3.12 per cento. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.626. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 359. Gli attualmente positivi insono 7.343. Sono 125 i pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica. Sono 16 le terapie intensive occupate, 3 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 7.202 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi ...

