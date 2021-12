Covid, oggi 36.293 casi e 146 morti: il bollettino del 22 dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 22 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 36.293 Decessi: 146 Tamponi effettuati: 779.303 Terapie intensive: -2 Tasso di positività: 4,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 402.729 casi totali: 5.472.469 Decessi: 136.077 Guariti: 4.933.663 In Italia oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, sono stati registrati 36.293 nuovi casi di Covid-19 e 146 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 30.798 e i morti 153. I dati sui nuovi contagi si basano su 779.303 tamponi effettuati (ieri erano stati 851.865): il tasso di positività è al 4,6%, in netta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ITALIA, ILDI22, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 36.293 Decessi: 146 Tamponi effettuati: 779.303 Terapie intensive: -2 Tasso di positività: 4,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 402.729totali: 5.472.469 Decessi: 136.077 Guariti: 4.933.663 In Italia, mercoledì 22, sono stati registrati 36.293 nuovidi-19 e 146 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 30.798 e i153. I dati sui nuovi contagi si basano su 779.303 tamponi effettuati (ieri erano stati 851.865): il tasso di positività è al 4,6%, in netta ...

