Covid, nuovo picco di casi nello Stato di New York: 28.924 in 24 ore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo Stato di New York segna un nuovo picco di casi di Covid: nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 28.924. E' il quinto giorno consecutivo che i contagi giornalieri superano quota ventimila. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lodi Newsegna undidi: nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 28.924. E' il quinto giorno consecutivo che i contagi giornalieri superano quota ventimila. Il ...

Advertising

graziano_delrio : Da Londra a Berlino, da Parigi a Vienna, l’Europa di nuovo sotto scacco per il #Covid_19 Non vaccinati e… - Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Andrea Crisanti è critico con le misure adottate dal #governo: 'Il #greenpass ha fallito, i va… - GianluigiFuturo : Buonasera ?? ...in Italia dovrebbe essere fondato con estrema urgenza un nuovo partito e chiamarsi FFP2!!! #FFP2… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo picco di casi nello Stato di New York: 28.924 in 24 ore #Covid -