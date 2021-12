Covid | nuova stretta | dal 27 dicembre torna il coprifuoco | ecco dove

Advertising

MediasetTgcom24 : Nuova stretta in Austria, dal 27 dicembre torna il coprifuoco #omicron - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Con Omicron una nuova tempesta è in arrivo' #omicron - MediasetTgcom24 : Covid, Austria: nuova stretta e coprifuoco dal 27 dicembre #Austria - 0760italy : Covid, Austria: nuova stretta e coprifuoco dal 27 dicembre Se la smettono di vaccinare le persone riacquistano le… - nuova_venezia : Venti i piccoli ricoverati nel settore coronavirus della Pediatria del policlinico universitario. Dopo 6/8 settiman… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova

Adnkronos

L' Austria è pronta a unastretta anti- 19 . Dal 27 dicembre per frenare la diffusione della variante Omicron : torna il coprifuoco per bar e ristoranti dalle 22 e scattano alcune restrizioni per eventi . Leggi ......riguardo all'epidemiain Italia: 'La variante Omicron è esplosiva . Se non mettiamo l' obbligo vaccinale ora , quando? È probabile che l' aumento di contagi in Italia sia già dovuto alla...Diversi i punti toccati dal presidente del Consiglio mario Draghi nella sua conferenza di fine anno: dal Covid al suo futuro fino alla Ue ...L’incidenza cumulativa settimanale si è attestata al valore di 189 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il rischio più elevato in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato nelle pro ...