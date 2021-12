Covid, nel Regno Unito nuovo picco di contagi: oltre 106 mila in 24 ore. Per la prima volta superato il tetto dei 100 mila casi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I numeri che arrivano dal Regno Unito fanno paura. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 106 mila nuovi contagi da Coronavirus: è la prima volta che le infezioni giornaliere superano la soglia delle 100 mila, con un aumento di 16 mila positivi rispetto al giorno precedente. Anche il numero delle vittime è preoccupante: sono 140 i decessi nell’ultima giornata. Dati ufficiali alla mano, negli ultimi sette giorni il numero di casi Covid aumenta di 238.250 rispetto alla settimana precedente, pari al 58,9 per cento. Cresce, dunque, la paura del contagio, soprattutto a causa della veloce diffusione della nuova variante Omicron. Ed è per questo che molti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I numeri che arrivano dalfanno paura. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 106nuovida Coronavirus: è lache le infezioni giornaliere superano la soglia delle 100, con un aumento di 16positivi rispetto al giorno precedente. Anche il numero delle vittime è preoccupante: sono 140 i decessi nell’ultima giornata. Dati ufficiali alla mano, negli ultimi sette giorni il numero diaumenta di 238.250 rispetto alla settimana precedente, pari al 58,9 per cento. Cresce, dunque, la paura delo, soprattutto a causa della veloce diffusione della nuova variante Omicron. Ed è per questo che molti ...

