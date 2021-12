Covid | Nardella | ' a Firenze obbligo mascherina all' aperto fino a 8 gennaio'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), 22 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo stabilito di prorogare l'ordinanza relativa alle mascherine obbligatorie tutti i giorniall'8, Befana compresa. Nel caso in cui il governo domani dovesse prendere provvedimenti generali sul tema delle mascherine obbligatorie la nostra ordinanza sarà superata, ma prudenzialmente siamo pronti a prorogarla". Lo ha annunciato il sindaco di, Dario, a margine della seduta del Consiglio metropolitano.ha poi rivolto un "appello accorato" a tutti i fiorentini "a ridurre il più possibile feste natalizie con grandi numeri di partecipanti, e in ogni caso a mantenere regole di prudenza anche in queste circostanze, come ad esempio indossare le mascherine possibilmente Ffp2".

