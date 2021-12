Covid: Moratti, 712.641 dosi vaccino in ultimi sette giorni in Lombardia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "Prosegue intensamente la campagna vaccinale in Lombardia. Negli ultimi sette giorni sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni". Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Facebook. "Ha già effettuato la terza dose il 36% dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose, pari al 55% dei cittadini per i quali sono trascorsi 150 giorni dalla seconda dose e quindi effettivamente vaccinabili con la terza), con percentuali che sfiorano l'80% per gli over 80, il 55% per i 70enni, il 50% per i 60enni, il 39% per i 50enni, il 25% per i 40enni, il 20% per i 30enni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "Prosegue intensamente la campagna vaccinale in. Neglisono state somministrate 712.641di, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni". Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia, sul suo profilo Facebook. "Ha già effettuato la terza dose il 36% dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose, pari al 55% dei cittadini per i quali sono trascorsi 150dalla seconda dose e quindi effettivamente vaccinabili con la terza), con percentuali che sfiorano l'80% per gli over 80, il 55% per i 70enni, il 50% per i 60enni, il 39% per i 50enni, il 25% per i 40enni, il 20% per i 30enni, ...

