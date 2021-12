Covid, le news. Bollettino: 36.293 contagi e 146 decessi .Tasso positività al 4,7%. LIVE (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Processati 779.303 tamponi. Secondo il report degli ospedali sentinella di Fiaso, la percentuale di ricoveri pediatrici per Covid raddoppia e sale del 96%. Attese per domani le misure per il Natale, si pensa alle mascherine all’aperto per tutte le festività. Nella conferenza stampa di fine anno il premier ha ricordato che sono state somministrate 15,6 milioni di terze dosi, raggiungendo così 3/4 della popolazione. Omicrom, per l'Oms due dosi non bastano più. In Israele via libera alla quarta somministrazione Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Processati 779.303 tamponi. Secondo il report degli ospedali sentinella di Fiaso, la percentuale di ricoveri pediatrici perraddoppia e sale del 96%. Attese per domani le misure per il Natale, si pensa alle mascherine all’aperto per tutte le festività. Nella conferenza stampa di fine anno il premier ha ricordato che sono state somministrate 15,6 milioni di terze dosi, raggiungendo così 3/4 della popolazione. Omicrom, per l'Oms due dosi non bastano più. In Israele via libera alla quarta somministrazione

