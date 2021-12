Covid Lazio | sale l’allerta | oggi 2500 contagi E da stanotte scatta l’obbligo mascherina all’aperto

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)nelsu un totale di 60.704 tamponi, si registrano 2.497 nuovi casi positivi (+212), sono 8 i decessi (-5), 908 i ricoverati (-7), 123 le terapie intensive (-5) e +958 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.214. il valore rt a 0.99 scende sotto 1, incidenza aumenta a 260 per 100 mila abitanti.su otto decessi sette erano non vaccinati. Dal’ordinanza di Zingaretti per obbligo delle mascherinee sorveglianza del personale sanitario almeno ogni 10 giorni. La situazione nelle ASL ASL Roma 1: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. ASL Roma 2: sono 517 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. ASL Roma 3: sono 141 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. ASL Roma 4: sono 187 i ...

Nelsu 23.265 tamponi molecolari e 37.439 antigenici per un totale di 60.704 test, si registrano oggi 2.497 nuovi casi positivi al- 19 (più 212 rispetto a ieri), con 1.214 contagi ...... ma per la data tutto dipenderà da quella che sarà la situazionein Italia. Per esigenze ... Nell'altro capoluogo di provincia al voto è Rieti. leggi anche Elezioni amministrative 2022, dove ...dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, ...Covid, il bollettino di oggi mercoledì 22 dicembre 2021. Si registrano oggi 36.293 nuovi casi e 146 morti. Omicron, a Capodanno lockdown per i No vax, feste ...