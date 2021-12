Covid, l'Aifa approva il vaccino Novavax (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Aifa ha dato il via libera al nuovo vaccino anti - Covid Novavax, dopo l'approvazione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'ha dato il via libera al nuovoanti -, dopo l'zione dei giorni scorsi da parte dell'agenzia europea Ema. L'ok è valido per gli over 18 con un ciclo vaccinale ...

Advertising

lorepregliasco : AIFA sta valutando l'anticipo della terza dose del vaccino anti-Covid da 5 a 3 mesi, riferiscono le agenzie - MediasetTgcom24 : Terza dose sarà anticipata a 4 mesi: si attende il via libera dell'Aifa #omicron - Radio1Rai : ??#Usa Via libera della #FDA alla pillola per il #Covid di Pfizer che diventa così il primo farmaco da poter assumer… - gaejimmy : RT @GiovaQuez: La Cts di Aifa esamina il possibile anticipo della terza dose a 3 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Potrebbe arriv… - GiDiFenza : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Aifa approva il vaccino Novavax #Covid -