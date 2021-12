Covid | la Lombardia vede ' giallo' | 8292 contagi e 15 morti A Capodanno si potrebbe cambiare colore

statodelsud : Covid Lombardia, 8.292 casi su 203.314 tamponi. DIRETTA - Pino__Merola : Covid Lombardia, 8.292 casi su 203.314 tamponi. DIRETTA - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 8.292 casi su 203.314 tamponi. DIRETTA - AcerboLivio : Covid oggi Lombardia, 8.292 contagi e 17 morti. A Milano 3.548 nuovi casi – Comune di Ciampino - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: La Lombardia è in bilico fra la zona bianca e la gialla per la prossima settimana. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Sono stati 3.548 i nuovi casi risultati positivi ieri alnella provincia di Milano, di cui 1.534 a Milano città. A fronte di 203.314 tamponi effettuati, insono stati 8.292 i nuovi positivi per un rapporto del 4%. Si sono registrati 17 ...Aria irrespirabile a Milano e in gran parte della. L'assenza di vento, la nebbia, i picchi di traffico in aumento del 20% rispetto all'era pre -per la ritrosia a usare i mezzi pubblici e i riscaldamenti a pieno regime hanno fatto ...Come sarà il secondo Natale col Covid in provincia di Trapani? Certamente c’è preoccupazione per la crescita dei contagi nel nostro territorio. Sono oltre 2300 le persone positive. Trapani ed Erice, d ...È attesa per giovedì la cabina di regia, che deciderà quali saranno le sorti del nostro paese durante le festività di Natale ...