Covid, la Francia cancella gli ordinativi per la pillola Merck: "Gli ultimi studi non sono erano buoni". Chiederà invece il farmaco di Pfizer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Francia ha cancellato gli ordinativi per la pillola anti Covid prodotta da Merck. La decisione arriva in seguito alla diffusione dei dati insoddisfacenti ottenuti dall'azienda nel corso della sperimentazione. "Gli ultimi studi non erano buoni", ha spiegato il ministro della Sanità Olivier Veran ai microfoni di Bfm Tv. La cancellazione non comporterà penali per Parigi, ha aggiunto. La Francia è il primo Paese ad annunciare pubblicamente la cancellazione di ordinativi per il farmaco prodotto da Merck, dopo che l'azienda farmaceutica a novembre ha diffuso una serie di dati che indicano un'efficacia minore della ...

