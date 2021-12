Covid Italia, raddoppiati i ricoveri tra i bambini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Covid Italia, è boom di ricoveri tra i minori. E’ il dato più significativo della settimana 14-21 dicembre nel report della Fiaso. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende sanitarie e ospedaliere, il numero dei bambini ricoverati è praticamente raddoppiato, passando da 23 a 45, con un incremento pari al 96%. Tra i piccoli degenti – emerge dal report Fiaso – il 69% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 31% ha tra 5 e 18 anni. Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo. Da sottolineare, tuttavia, che la metà dei bambini finiti in ospedale, precisamente il 49%, ha un genitore non vaccinato e ben il 38% ha entrambi i genitori no vax. NON VACCINATI – L’incremento dei non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021), è boom ditra i minori. E’ il dato più significativo della settimana 14-21 dicembre nel report della Fiaso. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella della Federazionena Aziende sanitarie e ospedaliere, il numero deiricoverati è praticamente raddoppiato, passando da 23 a 45, con un incremento pari al 96%. Tra i piccoli degenti – emerge dal report Fiaso – il 69% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 31% ha tra 5 e 18 anni. Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo. Da sottolineare, tuttavia, che la metà deifiniti in ospedale, precisamente il 49%, ha un genitore non vaccinato e ben il 38% ha entrambi i genitori no vax. NON VACCINATI – L’incremento dei non ...

