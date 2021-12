Covid Italia, 36mila casi positivi e tasso in aumento (4,65%) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ancora un nuovo balzo dei contagi in Italia da Covid-19 . Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, il numero dei positivi oggi tocca quota 36.293, nonostante un numero inferiore di tamponi effettuati,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ancora un nuovo balzo dei contagi inda-19 . Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, il numero deioggi tocca quota 36.293, nonostante un numero inferiore di tamponi effettuati,...

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - ladyonorato : Hanno lasciato a casa i medici e infermieri IMMUNI davvero, guariti e non inoculati, senza stipendio. Adesso che ha… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 36.293 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 30.798. Sono 146… - monicabi5 : Covid, oggi in Italia 36.293 casi e 146 morti. Piemonte verso zona gialla. Vaccino, Draghi: Estensione obbligo non… - VivMilano : RT @Adnkronos: Dati in tempo reale: il bollettino #Covid Italia di oggi. -