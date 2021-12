Covid in Italia: 146 morti, 36mila casi, tasso positività 4,6% (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 146 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino del Ministero della Salute registra 36.293 positivi ai test Covid, in crescita rispetto ai 30mila di ieri. Sono 402.729 gli attualmente positivi, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri. Effettuati 779.303 tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 851.865. Il tasso di positività è al 4,6%, in aumento rispetto al 3,6% di ieri. Sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 92. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.544, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 146 le vittime delnelle ultime 24 ore in. Il bollettino del Ministero della Salute registra 36.293 positivi ai test, in crescita rispetto ai 30mila di ieri. Sono 402.729 gli attualmente positivi, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia itotali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri. Effettuati 779.303 tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 851.865. Ildiè al 4,6%, in aumento rispetto al 3,6% di ieri. Sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva in, 2 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 92. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.544, ...

