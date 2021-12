Covid, In Israele quarta dose di vaccino per over 60 e sanitari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Israele fa un ulteriore passo avanti nella lotta al Covid - 19 decidendo che coloro che hanno più di 60 anni e il personale medico hanno diritto a ricevere una quarta dose di vaccino. L'annuncio è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021)fa un ulteriore passo avanti nella lotta al- 19 decidendo che coloro che hanno più di 60 anni e il personale medico hanno diritto a ricevere unadi. L'annuncio è ...

