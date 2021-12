Covid, in Europa un nuovo vaccino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Agenzia europea del Farmaco ha dato il via libera all’immissione in commercio per i maggiorenni del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. È il quinto vaccino contro il coronavirus autorizzato in Europa. Dopo il sì dell’Ema è arrivato anche il via libera della Commissione europea. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Agenzia europea del Farmaco ha dato il via libera all’immissione in commercio per i maggiorenni delanti-Nuvaxovid, prodotto da Novavax. È il quintocontro il coronavirus autorizzato in. Dopo il sì dell’Ema è arrivato anche il via libera della Commissione europea. sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

graziano_delrio : Da Londra a Berlino, da Parigi a Vienna, l’Europa di nuovo sotto scacco per il #Covid_19 Non vaccinati e… - myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - ladyonorato : Fra mezz’ora circa interverrò in #plenaria del Parlamento Europeo, collegata da Roma, nel dibattito sulla “rinascit… - Italpress : Covid, in Europa un nuovo vaccino - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, in Europa un nuovo vaccino - -