Covid, il Belgio chiude cinema e teatri dal 26 dicembre, in Austria torna il coprifuoco e in Spagna l'obbligo di mascherina all'aperto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Molti Paesi europei, Italia compresa, in queste ore stanno prendendo nuove e urgenti misure per contrastare la diffusione del Covid. In Belgio, ad esempio, dal 26 dicembre, verranno vietati gli eventi di massa, dai mercatini di Natale agli spettacoli e congressi al chiuso, con restrizioni persino all'aperto. chiuderanno i battenti, seppur temporaneamente, teatri e cinema. I negozi continueranno a restare aperti ma con al massimo due clienti per volta. Gli eventi sportivi, invece, si svolgeranno a porte chiuse. Salvi i luoghi di culto ma anche le librerie, le biblioteche, i musei, le piscine, le sale per matrimoni e funerali, i centri benessere e fitness. Le scuole ripartiranno il 10 gennaio. Per i ristoranti chiusura alle 23, anche durante le feste di Natale e ...

