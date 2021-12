Covid | Henderson contro la Premier | ' Nessuno pensa a noi'

Advertising

LIVERPOOL (REGNO UNITO) - Il capitano del Liverpool Jordansi scaglia contro la Premier League e la scelta di continuare a giocare nel periodo natalizio nonostante l'escaltion dei casiin Gran Bretagna. " Sono preoccupato - dice in una ...... Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi nel reparto arretrato,, Ricci e Zurkowski in ... L'ultima defezione in ordine di tempo è quella di Insigne, risultato positivo ale dunque in ...LIVERPOOL CAPTAIN JORDAN Henderson is concerned that player welfare is not being taken seriously enough. The Premier League announced on Monday its intention to continue with the scheduled matches ...And unfortunately, in this period it is difficult to do that,” Henderson told BBC Sport. “That has been like this for a few years now and it has been difficult but then, on top of that, you chuck in ...