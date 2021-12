Covid | Girelli | ' Lombardia chieda a governo prezzi calmierati per tamponi ragazzi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "Per contenere la diffusione delè cruciale aumentare il numero deimolecolari per bambini enon vaccinati, ovvero la fascia di popolazione più colpita in questi giorni. Ma accedere un test molecolare è un calvario: le agende dei pediatri sono piene, nelle farmacie si processano soprattutto gli antigienici e i molecolari hanno un costo che varia tra i 90 e i 120 euro. Una cifra esorbitante per le famiglie. Per questo chiediamo che Regionesi faccia portavoce di un'azione importante nei confronti delper arrivare a un accordo sul prezzo calmierato deimolecolari nelle farmacie, come per i rapidi". Lo sostiene Gianni, presidente commissione d'inchiesta19 di ...