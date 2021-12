Covid Gb, oggi oltre 100mila contagi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Gran Bretagna sfonda per la prima volta il tetto dei 100mila nuovi contagi Covid oggi, 22 dicembre. Con il contributo della variante Omicron, sono stati registrati 106.122 casi di coronavirus secondo i numeri del bollettino. I dati fanno riferimento ad altri 140 morti, che portano il totale delle vittime a 145.573. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Gran Bretagna sfonda per la prima volta il tetto deinuovi, 22 dicembre. Con il contributo della variante Omicron, sono stati registrati 106.122 casi di coronavirus secondo i numeri del bollettino. I dati fanno riferimento ad altri 140 morti, che portano il totale delle vittime a 145.573. L'articolo proviene da Italia Sera.

