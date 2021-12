Covid: Fiaso, +96% ricoveri di bambini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid raddoppia e sale del 96%. Sono tutti bambini non vaccinati e tra i piccoli pazienti la metà ha genitori non vaccinati. È quanto emerge dal report degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La percentuale dipediatrici perraddoppia e sale del 96%. Sono tuttinon vaccinati e tra i piccoli pazienti la metà ha genitori non vaccinati. È quanto emerge dal report degli ...

