Covid, ecco le regioni a rischio zona gialla e arancione da lunedì 27 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Marche, Liguria, Veneto e province autonome di Bolzano e Trento sono in zona gialla. Ma a causa dell'aumento dei contagi, dalla prossima settimana potrebbero esserci altri cambi di colore: ecco quali sono i territori con dati fuori soglia o al limite, secondo l'ultimo aggiornamento di Agenas

