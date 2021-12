Covid e quarta dose, i virologi: "Solo con nuovi vaccini. Richiamo ogni tre mesi è troppo" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il professor Arnaldo Caruso, presidente della Siv - Isv: "Necessario aggiornare i sieri prima che le nuove varianti siano incontrollabili" di ALESSANDRO BELARDETTI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il professor Arnaldo Caruso, presidente della Siv - Isv: "Necessario aggiornare i sieri prima che le nuove varianti siano incontrollabili" di ALESSANDRO BELARDETTI

Advertising

NicolaPorro : ?? #Natale col #Covid: prima i tamponi rischiano di bucare il cervello, poi servono pure ai vaccinati... Il mio edit… - MediasetTgcom24 : Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari #quartadose… - Adnkronos : Vaccino #Covid, Crisanti: 'Israele fa #quartadose? Preoccupante'. - tiziueb : RT @GiovaQuez: In Germania verrà somministrata anche una quarta dose del vaccino anti Covid per fermare la diffusione della variante Omicro… - Novacula_Occami : Dai che finisce che faccio la quarta dose prima della terza (che poi sarà una seconda perché ho fatto Covid) -