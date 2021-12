Covid e prezzi dell’energia frenano l’economia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel quarto trimestre si conferma una frenata dell’economia italiana: preoccupano i prezzi alti dell’energia, i margini erosi e l’aumento dei contagi. È quanto emerge dal rapporto Congiuntura Flash di Confindustria. fsc/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel quarto trimestre si conferma una frenata delitaliana: preoccupano ialti, i margini erosi e l’aumento dei contagi. È quanto emerge dal rapporto Congiuntura Flash di Confindustria. fsc/sat/red su Il Corriere della Città.

