Covid, Draghi: “Nuove misure? Valutiamo mascherine all’aperto, Ffp2 in certi ambienti al chiuso e tamponi per chi è vaccinato” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alla cabina di regia domani sui discuterà “ad esempio di mascherine anche all’aperto, oggi son previste in caso di grandi assembramenti”, dell’uso”di mascherine Ffp2 , in particolare in certi ambienti chiusi“. E “non è esclusa l’applicazione del tampone” perché “c’è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla conferenza stampa di fine anno spiegando che si tratta di “tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alla cabina di regia domani sui discuterà “ad esempio dianche, oggi son previste in caso di grandi assembramenti”, dell’uso”di, in particolare inchiusi“. E “non è esclusa l’applicazione del tampone” perché “c’è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone”. Così il presidente del Consiglio, Mario, alla conferenza stampa di fine anno spiegando che si tratta di “tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

