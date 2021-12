Covid, Draghi: “Fare la terza dose”. Possibile il tampone ai vaccinati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. L’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene anche per le varianti“. Così il premier Mario Draghi oggi 22 dicembre nella conferenza stampa di fine anno a Roma. Sul tema cruciale della pandemia di Covid il Presidente del Consiglio ha ribadito l’importanza della campagna vaccinale e la priorità di assumere le terze dosi. “Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto i tre quarti della popolazione. Perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e a Fare la terza dose: questa è la priorità” ha detto. Draghi, i temi sul tavolo Green Pass, mascherine e anche eventuale obbligo di tampone per chi è già vaccinato, in alcuni casi, saranno i temi delle decisioni della cabina di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. L’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene anche per le varianti“. Così il premier Mariooggi 22 dicembre nella conferenza stampa di fine anno a Roma. Sul tema cruciale della pandemia diil Presidente del Consiglio ha ribadito l’importanza della campagna vaccinale e la priorità di assumere le terze dosi. “Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto i tre quarti della popolazione. Perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e ala: questa è la priorità” ha detto., i temi sul tavolo Green Pass, mascherine e anche eventuale obbligo diper chi è già vaccinato, in alcuni casi, saranno i temi delle decisioni della cabina di ...

Advertising

La7tv : #tagada La battuta di @GiuseppeConteIT sul governo #Draghi: 'Fossi stato io al suo posto? Mi avrebbero già crocifis… - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - repubblica : Covid, Draghi: 'Il governo avanti indipendentemente da chi ci sarà. Sono un nonno al servizio delle istituzioni' - peppiniellopz : RT @a_debunker: La #MENZOGNA come strumento di governo. #Draghi: 3/4 dei decessi #Covid-19 sono non #vaccinati. Cioè il 75%. Istituto sup… - peppiniellopz : RT @OrtigiaP: Per Finlandia e Norvegia il #greenpass è solo pericoloso .Gli esperti di salute della Finlandia temono infatti che le persone… -