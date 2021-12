Covid, diretta – Italia, ministro Bianchi: “Sbagliato allungare le vacanze di Natale”. Mondo, Israele verso la quarta dose a over 60 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le notizie sulla pandemia dall’Italia e dal Mondo, ora per ora: 8.47 – Uk, 129 ricoveri e 14 morti per OmicronNel Regno Unito al momento sono 129 le persone ricoverate per la variante Omicron del Covid e sono 14 in totale i decessi. Lo ha reso noto la sottosegretaria alla Sanità, Gillian Keegan, intervistata da Sky News. 8.30 – Usa, Omicron dilaga. Biden: “Non è come nel 2020. Rischiano i non vaccinati” Il presidente Usa ha fatto il punto sulla diffusione della variante e ha chiarito: “I vaccinati possono godersi le vacanze, gli altri si preoccupino. Tutti gli americani hanno il dovere patriottico di vaccinarsi”, ha aggiunto. Poi l’appello: la diffusione di notizie sbagliate “deve finire ora”. 8.15 – Israele verso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le notizie sulla pandemia dall’e dal, ora per ora: 8.47 – Uk, 129 rici e 14 morti per OmicronNel Regno Unito al momento sono 129 le persone ricate per la variante Omicron dele sono 14 in totale i decessi. Lo ha reso noto la sottosegretaria alla Sanità, Gillian Keegan, intervistata da Sky News. 8.30 – Usa, Omicron dilaga. Biden: “Non è come nel 2020. Rischiano i non vaccinati” Il presidente Usa ha fatto il punto sulla diffusione della variante e ha chiarito: “I vaccinati possono godersi le, gli altri si preoccupino. Tutti gli americani hanno il de patriottico di vaccinarsi”, ha aggiunto. Poi l’appello: la diffusione di notizie sbagliate “deve finire ora”. 8.15 –la ...

Advertising

SkySport : Udinese-Salernitana, la Lega non rinvia: sarà come Juve-Napoli. Le news in diretta #SkySport #SkySerieA #SerieA… - ladyonorato : Fra mezz’ora circa interverrò in #plenaria del Parlamento Europeo, collegata da Roma, nel dibattito sulla “rinascit… - FuoriIncuboUe : “Ho pazienti che hanno preso il Covid dopo la terza dose di vaccino” ? Dott. Stramezzi rivela in diretta… - mariacarla1963 : RT @CathVoicesITA: A Trieste abbiamo testimoniato #ilpensierochecè (al tempo del #Covid): quello che spaventa il sistema di potere che ci v… - statodelsud : Covid Sicilia, 1.432 casi su 31.904 tamponi. DIRETTA -