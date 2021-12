Covid, diretta – Italia, ministro Bianchi: “Sbagliato allungare le vacanze di Natale”. Mondo, Israele verso la quarta dose a over 60, medici e fragili (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le notizie sulla pandemia dall’Italia e dal Mondo, ora per ora: 8.30 – Usa, Omicron dilaga. Biden: “Non è come nel 2020. Rischiano i non vaccinati” Il presidente Usa ha fatto il punto sulla diffusione della variante e ha chiarito: “I vaccinati possono godersi le vacanze, gli altri si preoccupino. Tutti gli americani hanno il dovere patriottico di vaccinarsi”, ha aggiunto. Poi l’appello: la diffusione di notizie sbagliate “deve finire ora”. 8.15 – Israele verso la quarta dose e a over 60, personale medico e fragili Israele potrà essere il primo Paese al Mondo ad offrire una quarta dose di vaccino anti Covid agli over ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le notizie sulla pandemia dall’e dal, ora per ora: 8.30 – Usa, Omicron dilaga. Biden: “Non è come nel 2020. Rischiano i non vaccinati” Il presidente Usa ha fatto il punto sulla diffusione della variante e ha chiarito: “I vaccinati possono godersi le, gli altri si preoccupino. Tutti gli americani hanno il de patriottico di vaccinarsi”, ha aggiunto. Poi l’appello: la diffusione di notizie sbagliate “deve finire ora”. 8.15 –lae a60, personale medico epotrà essere il primo Paese alad offrire unadi vaccino antiagli...

Advertising

fattoquotidiano : OMICRON DOMINANTE DAGLI STATI UNITI ALL'EUROPA Nuove restrizioni in arrivo, ecco cosa sta accadendo nella lotta all… - SkySport : Udinese-Salernitana, la Lega non rinvia: sarà come Juve-Napoli. Le news in diretta #SkySport #SkySerieA #SerieA… - ladyonorato : Fra mezz’ora circa interverrò in #plenaria del Parlamento Europeo, collegata da Roma, nel dibattito sulla “rinascit… - FuoriIncuboUe : “Ho pazienti che hanno preso il Covid dopo la terza dose di vaccino” ? Dott. Stramezzi rivela in diretta… - mariacarla1963 : RT @CathVoicesITA: A Trieste abbiamo testimoniato #ilpensierochecè (al tempo del #Covid): quello che spaventa il sistema di potere che ci v… -