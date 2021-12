Covid, dal 27 dicembre in Austria torna il coprifuoco: «Rinunciate alle feste di Capodanno» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dal 27 dicembre nuove strette in Austria per frenare la diffusione della variante Omicron. Tra le misure decise dal governo e dalla task force per l’emergenza nazionale Coronavirus, ci sono il ritorno del coprifuoco, la chiusura per bar e ristoranti alle 22 e restrizioni per alcuni eventi e cene. Per gli eventi dove non è stata prevista l’assegnazione dei posti, il limite massimo di partecipati è fissato a 25 persone vaccinate o guarite, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Per gli eventi con posti pre-assegnati il tetto massimo di persone che possono prendervi parte è fissato a 500 unità con persone vaccinate o guarite, 1.000 partecipanti vaccinati o guariti e muniti di tampone negativo, e infine 2.000 partecipanti vaccinati con dose booster e con tampone negativo. In vista delle celebrazioni di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dal 27nuove strette inper frenare la diffusione della variante Omicron. Tra le misure decise dal governo e dalla task force per l’emergenza nazionale Coronavirus, ci sono il ritorno del, la chiusura per bar e ristoranti22 e restrizioni per alcuni eventi e cene. Per gli eventi dove non è stata prevista l’assegnazione dei posti, il limite massimo di partecipati è fissato a 25 persone vaccinate o guarite, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Per gli eventi con posti pre-assegnati il tetto massimo di persone che possono prendervi parte è fissato a 500 unità con persone vaccinate o guarite, 1.000 partecipanti vaccinati o guariti e muniti di tampone negativo, e infine 2.000 partecipanti vaccinati con dose booster e con tampone negativo. In vista delle celebrazioni di ...

sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positivi… - Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va… - Agenzia_Ansa : Contatto con un positivo al Covid? Ecco le 5 cose da fare subito. Dal capire se si è trattato di un contatto strett… - regionepiemonte : Monitoraggio #covid19 nelle #scuole del Piemonte: dal 13 al 19 dicembre la situazione rimane invariata per i focola… - ladymi_97 : Quante vite dovete ancora portare via ?! #vergognadraghi #vergognaitaliani #svegliatevi non avete altro a cui pensa… -