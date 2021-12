Covid, da novembre scoperti 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da novembre ad oggi i Nas hanno scoperto 308 medici e operatori sanitari non vaccinati irregolarmente al lavoro . Durante i servizi di controllo, i militari hanno monitorato 6.600 posizioni. Deferiti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Daad oggi i Nas hanno scoperto 308e operatorinonirregolarmente al. Durante i servizi di controllo, i militari hanno monitorato 6.600 posizioni. Deferiti ...

Advertising

IntSovranista : RT @flayawa: Novembre 2020: “Eventi annullati a causa dell’incremento dei casi Covid in Italia” Dicembre 2021: “Eventi annullati a causa… - fla_dp : RT @flayawa: Novembre 2020: “Eventi annullati a causa dell’incremento dei casi Covid in Italia” Dicembre 2021: “Eventi annullati a causa… - flayawa : RT @flayawa: Novembre 2020: “Eventi annullati a causa dell’incremento dei casi Covid in Italia” Dicembre 2021: “Eventi annullati a causa… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da novembre scoperti 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro #covid - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, da novembre scoperti 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro #covid -