Covid, da gennaio le prime regioni in zona arancione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Contrariamente alle attese di qualche tempo fa, il 2022 sarà un nuovo anno impegnativo nella lotta alla pandemia di Covid. Nell’Italia che non è più interamente zona bianca, ma sempre più zona gialla, ora si allunga l’ombra della zona arancione. Secondo un’anticipazione del Corriere della Sera, la rischiano il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria e la Calabria: tutte aree del nostro Paese che sono già in zona gialla. Covid, le regioni più esposte A livello nazionale il trend di ricoveri e terapie intensive si conferma in costante crescita. Sulla spinta dei casi Covid, lunedì scorso 20 dicembre la percentuale di posti letto occupati negli ospedali in area non critica era cresciuta in 12 regioni. E dopo il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Contrariamente alle attese di qualche tempo fa, il 2022 sarà un nuovo anno impegnativo nella lotta alla pandemia di. Nell’Italia che non è più interamentebianca, ma sempre piùgialla, ora si allunga l’ombra della. Secondo un’anticipazione del Corriere della Sera, la rischiano il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria e la Calabria: tutte aree del nostro Paese che sono già ingialla., lepiù esposte A livello nazionale il trend di ricoveri e terapie intensive si conferma in costante crescita. Sulla spinta dei casi, lunedì scorso 20 dicembre la percentuale di posti letto occupati negli ospedali in area non critica era cresciuta in 12. E dopo il ...

Advertising

FernCoal : RT @FrancyontheMoon: fratello - vaccinato con 2 dosi, la 3° prenotata per gennaio - dopo 6 giorni di covid è praticamente guarito. Il colle… - Felicia_1310 : RT @FrancyontheMoon: fratello - vaccinato con 2 dosi, la 3° prenotata per gennaio - dopo 6 giorni di covid è praticamente guarito. Il colle… - MUSE_Trento : 'Covid: varianti e vaccini' Un corso di formazione e aggiornamento per docenti su tematiche quanto mai attuali che… - grillotalpa : RT @SardiniaPost: ? Mazzarri ha rivelato che il presidente Giulini è positivo al Covid. Il 2022 si aprirà il 3 gennaio col calciomercato e… - SardiniaPost : ? Mazzarri ha rivelato che il presidente Giulini è positivo al Covid. Il 2022 si aprirà il 3 gennaio col calciomerc… -