Covid, club italiano con 20 positivi: gesto estremo del presidente (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Italia del calcio ancora alle prese con il Covid: in Serie B è caos per il cluster in casa Spal, Tacopina avverte l'AUSL: "Ho già deciso" Dopo mesi di tregua, il calcio italiano torna a fare i conti con il Covid. Nel pieno della quarta ondata (e con il timore della variante Omicron), fioccano nuovamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

