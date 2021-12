Covid Cina, lockdown per 13 milioni: rischio boom contagi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) lockdown in Cina per 13 milioni di persone contro il pericolo di boom contagi Covid. Le autorità della città di Xi’an – 13 milioni di abitanti – hanno disposto nuove misure per contenere la diffusione del virus Covid-19. Il bollettino odierno della Commissione sanitaria nazionale riportato dall’agenzia Xinhua segnala per tutto il gigante asiatico 57 nuovi casi di trasmissione locale del Covid-19 – 53 dei quali nella provincia nordoccidentale di Shanxi, dove si trova Xi’an – oltre a 20 casi ‘importati’ e 19 relativi a pazienti asintomatici. Secondo i dati ufficiali, dal 9 dicembre nella provincia di Shaanxi sono stati accertati 149 casi di trasmissione locale del coronavirus, 143 dei quali a Xi’an, dalle prossime ore in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)inper 13di persone contro il pericolo di. Le autorità della città di Xi’an – 13di abitanti – hanno disposto nuove misure per contenere la diffusione del virus-19. Il bollettino odierno della Commissione sanitaria nazionale riportato dall’agenzia Xinhua segnala per tutto il gigante asiatico 57 nuovi casi di trasmissione locale del-19 – 53 dei quali nella provincia nordoccidentale di Shanxi, dove si trova Xi’an – oltre a 20 casi ‘importati’ e 19 relativi a pazienti asintomatici. Secondo i dati ufficiali, dal 9 dicembre nella provincia di Shaanxi sono stati accertati 149 casi di trasmissione locale del coronavirus, 143 dei quali a Xi’an, dalle prossime ore in ...

