Covid: Cina, città da 13 milioni di abitanti in lockdown (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le autorità cinesi hanno imposto il lockdown a Xi'an, una città di 13 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Shaanxi, nella Cina centrale, a causa di un focolaio di Covid. Con Pechino che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina Covid: Cina, città da 13 milioni di abitanti in lockdown Con Pechino che si prepara a ospitare le Olimpiadi invernali a febbraio del prossimo anno, la Cina è in massima allerta contro il Covid. Il lockdown a Xi'an è staro deciso dopo la scoperta oggi di 52 ...

Nel saggio Geopandemia, edito da Castelvecchi nel 2020, Salvatore Santangelo nel pieno della prima ondata Covid-19 ne ha analizzato gli effetti detonatori sull'evoluzione della civiltà umana in ...

Covid. La Cina chiude Xi'an: 13 milioni di abitanti in lockdown 22 dicembre 2021Le strade di Xi'an, la città nel nord della Cina nota in tutto il mondo per il suo Esercito di Terracotta, sono deserte. Gli operai nelle loro tute anti-Covid mon ...

