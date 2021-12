Covid, c’è il via libera dell’Aifa al vaccino Novavax. Palù: «Sarà un’arma potente contro il virus» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Via libera da parte dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, al nuovo vaccino anti Covid di Novavax. L’ok arriva a due giorni dall’approvazione da parte dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. La Commissione Tecnico Scientifica ha reso disponibile il vaccino Nuvaxovid per i soggetti dai 18 anni in su, con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. I dati disponibili, spiegano dall’Aifa, hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica, anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia, aveva parlato di «un’ulteriore arma potente, prodotto con una diversa tecnologia». Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Viada parte, l’agenzia italiana del farmaco, al nuovoantidi. L’ok arriva a due giorni dall’approvazione da parte dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. La Commissione Tecnico Scientifica ha reso disponibile ilNuvaxovid per i soggetti dai 18 anni in su, con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. I dati disponibili, spiegano dall’Aifa, hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia-19 sintomatica, anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, Giorgio, presidente dell’Agenzia, aveva parlato di «un’ulteriore arma, prodotto con una diversa tecnologia». Il ...

