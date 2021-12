Covid, Biden: “Omicron? Non facciamoci prendere dal panico. Non è come nel 2020, oggi gran parte della popolazione è vaccinata” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Dobbiamo essere preoccupati per la diffusione della variante Omicron del Covid 19, ma non c’è ragione di farsi prendere dal panico. Non è come nel 2020, oggi gran parte della popolazione è vaccinata“. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando in tv alla nazione. “I non vaccinati hanno buone ragioni per essere preoccupati, mentre i vaccinati e chi ha fatto il booster, molti di meno, potranno passare le festività di fine anno come programmato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Dobbiamo essere preoccupati per la diffusionevariantedel19, ma non c’è ragione di farsidal. Non ènel“. Lo ha detto il presidente americano Joeparlando in tv alla nazione. “I non vaccinati hanno buone ragioni per essere preoccupati, mentre i vaccinati e chi ha fatto il booster, molti di meno, potranno passare le festività di fine annoprogrammato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

