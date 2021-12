Covid Belgio, si vaccina 8 volte: arrestato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fermato mentre si preparava a ricevere la nona dose del vaccino anti-Covid e ricevere il pass vaccinale per conto di un’altra persona. E’ successo domenica in Belgio, nel centro vaccinale di Charleroi. A dare l’allarme il personale sanitario dopo che la stessa persona si è presentata per l’ennesima volta all’appuntamento. Secondo quanto riferisce L’Avenir, l’uomo forniva una carta d’identità non sua per ottenere un falso pass sanitario, probabilmente in cambio di un compenso. Al momento dell’arresto, l’uomo è apparso in buone condizioni di salute nonostante le otto iniezioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fermato mentre si preparava a ricevere la nona dose del vaccino anti-e ricevere il passle per conto di un’altra persona. E’ successo domenica in, nel centrole di Charleroi. A dare l’allarme il personale sanitario dopo che la stessa persona si è presentata per l’ennesima volta all’appuntamento. Secondo quanto riferisce L’Avenir, l’uomo forniva una carta d’identità non sua per ottenere un falso pass sanitario, probabilmente in cambio di un compenso. Al momento dell’arresto, l’uomo è apparso in buone condizioni di salute nonostante le otto iniezioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

